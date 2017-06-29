“لايقدر بثمن”.. رسالة صادمة من “مبابي” عبر تويتر

أثار الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق موناكو، الكثير من التكهنات، حول مستقبله، بعد الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، وتعني “لايقدر بثمن”.

وأبدت عدة اندية رغبتها في التعاقد مع لاعب موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وأرسنال الإنجليزي.

واشترطت إدارة موناكو، دفع مبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني، للتنازل عن خدمات مبابي، البالغ من العمر 18 عاماً فقط.

صورة “مبابي” هل تعني انه لن يفرط في ناديه الذي لا يقدر بثمن، أم أنه حسم وجهته إلى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد.