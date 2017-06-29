بعد الهبوط.. نجم الأهلي يرحل عن الشرقية

تأكد بشكل رسمي هبط فريق الشرقية إلى دوري الدرجة الثانية، بعد تعادله أمام طنطا، بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الشرقية تحت قيادة عماد النحاس، فشل في الحفاظ على حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز بعد صعوده مطلع الموسم الجاري، حيث احتل أحفاد عرابي المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ومن المنتظر أن يقبل مجلس إدارة الشرقية، استقالة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، الذي أكد من قبل أنه سيكمل مشواره مع الفريق في حالة بقائه في الدوري العام، ولكن بعد هبوط الفريق رسميًا، سيختلف الأمر بالتأكيد.

وقدم النحاس اعتذارًا لجماهير الشرقية، عقب هبوط الفريق، مؤكدًا انه حاول الحفاظ على استمرار الفريق في الدوري الممتاز.