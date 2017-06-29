رسميًا.. “ألفيش” يتمرد على السيدة العجوز وينضم للسيتزنز

أعلن نادي يوفينتوس الايطالي، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن رحيل البرازيلي داني ألفيش، خلال فترة االنتقالات الصيفية الجارية.

وانضم ألفيش، إلى صفوف السيدة العجوز، مطلع الموسم الحالي، قادمًا من برشلونة، ليحقق لقب الدوري الايطالي والكأس، ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب اليوفي عبر حسابه قائلًا، “ألفيش يرحل عن صفوف يوفينتوس”.

يذكر أن الفيش، شارك في 33 مباراة بقميص يوفنتوس نجح خلالها فى تسجيل 6 أهداف.

ومن المتوقع أن ينضم الفيش إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن مدربه الاسباني بيب جورايدولا، يرحب بوجوده ضمن صفوف السيتزنز، حيث سبق وأن دربه خلال توليه القيادة الفنية للفريق الكتالوني.