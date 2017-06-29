صحيفة سعودية تكلل المديح لـ” الحضري ” وتشيد بإنجازاته

عددت صحيفة هاتريك السعودية، إنجازات عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر ووادي دجلة السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف التعاون السعودي.

وأكدت الصيحفة أن الحضري، يعد أول حارس أجنبي في دوري جميل وذلك عقب القرار الأخير بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس جدد.

وأشارت الصيحفة إلى أن صاحب الـ44 عامًا، أصبح أول حارس أجنبي محترف في تاريخ الكرة السعودية، حيث لم يسبق أي نادٍ آخر التعاقد مع حارس أجنبي منذ قرارات الاتحاد السعودي الأخيرة.

وأضافت “هاتريك” السعودية، أن الحضري أصبح أكبر لاعب في تاريخ الدوري السعودي، محطمًا رقم حسين عبد الغني ظهير أيسر النصر، الذي شارك لآخر مرة الموسم الماضي، بعد تخطيه الأربعين بشهرين.

يذكر أن الحضري أول مصري يحترف في القارات الثلاث أسيا عبر بوابة التعادون السعودي، افريقيا عبر بوابة المريخ السوداني، وأوروبا عندما انضم غلى صفوف سيون السويسري.

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