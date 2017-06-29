المقاصة يتقدم على التعدين بثلاثية “أهلاوية”

أضاف الغاني جون أنطوي، لاعب مصر المقاصة، المعار من صفوف الأهلي، الهدف الثالث لفريقه أمام النصر للتعدين، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب الفيوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أنطوي في الشوط الأول بالهدف الأول، قبل أن يضيف احمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار إلى المقاصة، الهدف الثاني للفريق الفيومي في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، قبل ان يعدل التعدي التيجة ويسجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف أنطوي الهدف الثاي له والثالث لفريقه ليصعب المهمة على فريق التعدين، الذي يحتل المرتبة الخامسة عشر برصيد 26 نقطة ويصارع على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

يذر أن المقاصة يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، خلف الأهلي المتصدر الذي حسم البطولة في الجولة الثلاثين.