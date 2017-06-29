الأهلي لراغبي التعاقد مع معلول: “انسوا”

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المقدمة للتعاقد مع ظهير أيسر المارد الأحمر، التونسي على معلول، متمسكًا باستمرار اللاعب في صفوف الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة هاتريك السعودية، فإن الجهاز الفني للأهلي رفض بشكل تام فكرة التخلي عن الظهير الأيسر التونسي الدوليعلي معلول.

وأوضحت الصحيفة، أن معلول، لاعب أساسي في تشكيلة نبيل معلول مدرب نسور قرطاج، وحسام البدري مدرب النادي الأهلي المصري، الذي رفض رحيل اللاعب في منتصف الموسم، خاصة وأن المارد الأحمر يشارك حاليًا في بطولة أفريقيا للاندية وبحاجة لجهود التونسي.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي، اشترط دفع مبلغ قيمته 3 ملايين يورو للتخلي عن معلول في الصيف الحالي.

من جانبه يرى النصر أن معلول خيار متميز لتعويض رحيل حسين عبد الغني عن صفوف الفريق.