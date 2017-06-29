“الشيخ” يضيف الهدف الثاني للمقاصة على حساب التعدين

سجل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، المعار من صفوف الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام النصر للتعدين، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الفيوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز الشيخ، الهجف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43، سددها على يمين حارس التعدين.

ويحتل الفريق الفيومي المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما يأتي النصر للتعدين في المرتبة الخامسة عشر برصيد 26 نقطة، الذي يحتاج للفوز في لقاء اليوم لضمان بقاؤه في الدوري الممتاز، والهروب من شبح الهبوط.

يذكر أن الغاني جون أنطوي، سجل الهدف الأول، قبل ان يضيف الشيخ الهدف الثاني، وينتهي الشوط الأول بنتجية 2-1.