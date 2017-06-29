تعرف على تطور صفقات الأهلي الجديدة

صفقات الأهلي الجديدة ، مازال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، يبحث عن تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على زيادة قوائم الأندية إلى 30، بعد ان كان مقررًا أن يصبح 25 فقط.

كانت إدارة الأهلي، أبرمت صفقة ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، لمدة 4 مواسم مقابل مليون و400 ألف دولار، لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعد هروب الايفواري سليماني كوليبالي، وإعارة الغاني جون أنطوي، وإصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي، وابتعاد عمرو جمال عن مستواه الفني والبدني، ليشهد خط هجوم المارد الأحمر عقم بسبب قلة المهاجمين.

كما انهت القلعة الحمراء، اجراءات ضم هشام محمد، لاعب وسط فريق مصر المقاصة، وتم وضع الرتوش النهائية على الصفقة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، ومن المنتظر أن يتم بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من زامبيا، عقب مواجهة زاناكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة الماضية، انضمام أيمن أشرف، ظهير أيسر فريق سموحة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال إلى نادي أخر.

في الجهة المقابلة، تم الاستقرار بشكل كبير على رحيل مسعد عوض، حارس الأهلي، بالاضافة إلى باسم علي، كما من المتوقع أن يتم إعارة حسين السيد.