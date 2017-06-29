لاعب المقاصة على أعتاب الانضمام للأهلي وإيهاب جلال يضع شروطه

يحسم مسئولي نادي مصر المقاصة، صفقة انتقال هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الفيومي ، إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الانتهاء من مباراة الفريق أمام سموحة، والمقرر لها يوم 12 يوايو المقبل بالدوري الممتاز.

كان مسئولي الناديين قد اتفقوا على كل الشروط بخصوص انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، ولم يتبقي سوي الإعلان الرسمي للصفقة.

يذكر أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قد أبلغ مسئولي الفريق الفيومي بموافقته على رحيل اللاعب، بشرط توفير البديل له في أقرب وقت.