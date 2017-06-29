زي النهاردة.. الأهلي والزمالك يتعادلان 2/2 في مباراة مثيرة

في مثل هذا اليوم الأربعاء 29 يونيو 2011، حل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفاً على الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري واتهت بالتعادل الإيجابي بهدفي لكل فريق.

أحرز الأهداف للزمالك كلًا من أحمد جعفر و حسين ياسر المحمدي في الدقيقتين 6 و 27 من الشوط الأول ، بينما سجل للأهلي كلًا من محمدناجي “جدو”، في الدقيقه 18 من نفس الشوط بينما أدرك الموريتاني دومينيك دا سيلفا التعادل لحامل اللقب قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق.

ورفع الأحمر بهذا الفوز رصيده الي 56 نقطه في المقدمه بفارق خمس نقاط عن منافسه التقليدي صاحب الوصافه.

يذكر أن في هذا الموسم حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري الممتاز.