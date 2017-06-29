الأهلي يعلن مطالبه للموافقة على بيع حجازي لسيلتك

الأهلي يطلب 4 مليون دولار للموافقة على بيع حجازي

تلقى اللاعب أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي عرضاً من فريق سيلتك الأسكتلندي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وجاء العرض عن طريق أحدى شركات التسويق التي عرضت اللاعب على النادي الأسكتلندي، ليرحب مسؤوليه بالصفقة.

وأرسلت الشركة خطاباً رسمياً إلى الأهلي أكدت خلاله على رغبة سيلتك في ضم حجازي على سبيل الإعرة لمدة موسم واحد.

ورفض الأهلي مبدأ إعارة حجازي، حيث اكد في رده على أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في الفريق، واضعاً شرطاً واحداً للاستغناء عنه.

وطلب الأهلي الحصول على مبلغ 4 مليون دولار من اجل الاستغناء عن حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصورة نهائية.

ووعدت الشركة بتوصيل طلبات الأهلي إلى إدارة نادي سيلتك من أجل البت فيها بصورة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.