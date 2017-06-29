برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي لمواجهة الإرهاق في زامبيا

أكد هاني وهبة، أخصائي التأهيل و التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أه يعمل على تجهيز برنامج غذائي مكثف للاعبي الأهلي ، من أجل التخلص من حالة الإجهاد والإرهاق التي أصيب بها اللاعبون بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى زامبيا والتي استغرقت 12 ساعة.

كان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد ألغي مران الفريق أمس، خوفاً من إصابة اللاعبين بالإرهاق لاسيما بعد رحلة الطيران الشاقة من مصر إلى مدينة لوسكا الزامبيا.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، السبت المقبل،ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.