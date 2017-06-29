البدري يلقي محاضرة فنية على لاعبي الأهلي قبل موقعة زاناكو

حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق، وذلك في الساعة التاسعة من مساء أمس الأربعاء، للحديث عن فريق زاناكو الزامبي.

ومن خلال المحاضرة التي عقدها البدري للاعبين، عرض الكثير من الفيديوهات وبعض التفاصيل الخاصة بطريقة لعب الفريق الزامبي، لمعرفة نقاط القوة والضف عند اللاعبين.