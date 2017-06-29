البدري يلقي محاضرة فنية على لاعبي الأهلي قبل موقعة زاناكو

حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق، وذلك في الساعة التاسعة من مساء أمس الأربعاء، للحديث عن فريق زاناكو الزامبي.
ومن خلال المحاضرة التي عقدها البدري للاعبين، عرض الكثير من الفيديوهات وبعض التفاصيل الخاصة بطريقة لعب الفريق الزامبي، لمعرفة نقاط القوة والضف عند اللاعبين.
ويواجه الأهلي نظيره زاناكو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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