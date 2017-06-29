بسبب رئيس غانا.. تعزيزات أمنية مكثفة بفندق إقامة الأهلي بزامبيا

شهد فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزامبيا، تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط الفندق، نظرا لتواجد رئيس دولة غانا بنفس فندق إقامة لاعبي الأهلي.

ويقيم رئيس دولة غانا بنفس فندق إقامة بعثة الأهلي في زامبيا، نظراً لأرتباطه بلقاء رئاسي يجمعه برئيس زامبيا خلال الساعات القليلة القادمة.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.