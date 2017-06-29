رئيس بعثة الأهلي يلبي دعوة عشاء سفير مصر بزامبيا

وافق اللواء شيرين شمس، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في زامبيا، على قبول دعوة السفير المصري بزامبيا، لتناول وجبة العشاء بمنزله وذلك مساء أمس الأربعاء.

وحضر حفل العشاء، كلًا من اللواء شرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، و سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، وليد مهدي، مدير إدارة المباريات.

وكان رجائي نصر، السفير المصري بزامبيا، قد استقبل بعثة الفريق الأحمر، عقب وصولها إلى زامبيا عصر أمس الأربعاء، ليطمئن على أحوال البعثة واللاعبين، والترتيبات الأخيرة قبل مواجهة زاناكو الزامبي، في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.