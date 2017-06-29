بعد إلغاء مران أمس.. الأهلي يخوض أول تدريب له اليوم في زامبيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الأول في زامبيا، بعد إلغاء التدريب المسائي أمس فور وصول البعثة إلى زامبيا.

وجاء قرار إلغاء مران أمس بقرار من حسام البدري، المدير الفني للفريق، خوفاً من إصابة اللاعبين بالإرهاق لاسيما بعد رحلة طيران شاقة استمرت نحو 12 ساعة.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، السبت المقبل،ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.