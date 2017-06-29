مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري مجدداً

مرتضى منصور: الزمالك سينسحب من الدوري في هذه الحالة

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بانسحاب فريقه من الموسم المقبل للدوري المصري الممتاز.

وشدد منصور على أن فريقه لن يشارك في النسخة المقبلة من الدوري إذا لم يتم إعادة مباراة الزمالك امام مصر المقاصة.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت قراراً بضرورة إعادة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي لم يحضر خلالها الفريق الأبيض لملعب المباراة.

وشدد منصور في تصريحات تليفزيونية على أن الزمالك لن يتواجد في الدوري المصري إذا لم يستجب اتحاد الكرة لقرار المحكمة.

وأضاف رئيس الزمالك بأنه تلقى اتصالات من الثنائي مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي اتحاد الكرة، مؤكداً أنهما أبلغاه بموافقتهما على إعادة اللقاء.

وكانت أزمة قد نشبت في الفترة الماضية بسبب مباراة الزمالك والمقاصة، حيث أصدر اتحاد الكرة قراراً باحتساب نتيجتها لصالح الفريق الفيومي.