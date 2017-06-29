البدري عن مواجهة زاناكو: كل شئ وارد الفوز أو الهزيمة

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين جاهزين لمواجهة فريق زاناكو الزامبي ، والفوز عليه من أجل استعادة الصدارة مرة أخري.

وقال “البدري” خلال تصريحات صحفية، مواجهة زاناكو وارد فيها كل شئ، سواء الفوز أو التعادل أو الهزيمة، زاناكو يريد أثبات تفوقه بالفوز علينا وأثبات صدارته للمجموعة. وتابع المدير الفني للأهلي، واثق من قدرات لاعبي الفريق وأن خبراتهم الإفريقية ستساعدهم على حسم اللقاء والتأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.