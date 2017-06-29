بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا والمكسيك 29-6-2017 في كأس القارات

بث مباشر مباراة ألمانيا والمكسيك في إطار مباريات الدور قبل النهائب لبطولة كأس العالم للقارات 2017 المقامة حالياً في روسيا.

مشاهدة مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 29-6-2017

يخوض المنتخب الألماني مباراة قوية مساء اليوم الخميس أمام نظيره المكسيكي في إطار مباريات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس العالم للقارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا والمكسيك في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

بث مباشر مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم

نجح المنتخب الألماني في التربع على صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم للقارات بعدما حصد سبع نقاط في مسيرته بالدور الأول.

وتفوق المنتخب الالماني في دور المجموعات على نظيره التشيلي الذي حل في المرتبة الثانية بعدما حصد خمس نقاط من انتصار وتعادلين.

ونجح منتخب تشيلي في التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للقارات بعدما تغلب على البرتغال بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي.

ويلعب المنتخب الالماني في كأس القارات بفريق من اللاعبين الجدد والشباب في ظل رغبة يواكيم لوف المدير الفني للفريق في إراحة لاعبيه بسبب كثرة مباريات الموسم الماضي.

ويسعى منتخب ألمانيا لتجاوز المكسيك والتأهل إلى المباراة النهائية من أجل تجدد مواجهته مع المكسيك في الدور المقبل.

مشاهدة بث مباشر مباراة ألمانيا والمكسيك

يطمح المنتخب المكسيكي في تفجير مفاجأة والتأهل إلى المباراة النهائية لكأس القارات على حساب العملاق الألماني.

وعلى الرغم من مشاركة المنتخب الألماني في البطولة بصفته بطلاً للعالم، إلا أن المكسيك ترغب في الانتصار على الفريق خاصة أنه مطعم بعدد من اللاعبين الشباب.

وقدمت المكسيك مستوى مميز في الدور الأول من كأس القارات لتحتل المركز الثاني في المجموعة خلف البرتغال بطل أوروبا.

ويحاول المنتخب المكسيكي مباغتة ألمانيا من أجل التأهل لملاقاة تشيلي في المباراة النهائية من المسابقة خلال الأيام القادمة.

مشاهدة مباراة ألمانيا والمكسيك بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم للقارات 2017 في روسيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة وحصرية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ألمانيا والمكسيك بشكل خاص وحصري عبر قنوات بي إن سبورتس التي تذيع المواجهات على قناتها المفتوحة.