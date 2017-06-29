ميدو جابر أول الراحلين عن الأهلي في الموسم القادم بأوامر من “البدري” !

بات ميدو جابر علي وشك الرحيل عن الأهلي الموسم القادم ,أكد مصدر داخل النادي الأهلي، علي أن حسام البدري المدير الفني، لا يمانع إعارة ميدو جابرلاعب وسط الفريق، لأي نادٍ خارج مصر، حال تلقيه عرض مالي مناسب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية بإن البدري عقد جلسة مع جهاوه المعاون، خلال الفترة الماضية، أكد فيها علي غضبه من جابر، في ظل المستوى الباهت الذي يظهر به منذ بداية الموسم، ولم يقدم سوى دقائق مميزة فقط.

وأوضح المصدر أن عودة أحمد الشيخ من المقاصة، وتألق أحمد حمودي مهاجم الأهلي خلال الفترة الماضية، وراء تفكير المدير الفني، في إعارة ميدو.

واستبعد البدري ميدو جابر من بعثة الأهلي، التي غادرت إلى زامبيا لملاقاة زاناكو، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر، أن ميدو جابر انضم للأهلي من مصر المقاصة، بداية الموسم الجارى، مقابل 9 مليون جنيه.