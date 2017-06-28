باسم مرسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

حرص باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إرسال رسالة إلى جماهير النادي، بعد استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه كابس يونايتد يوم الأحد المقابل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب مرسي عبر حسابه لاشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” ، : “نحن نأتي ثم نفني ولكن الكيان هو الباق”.

وقال مهاجم الزمالك، لا توجد خلفات بيني وبين إيناسيو، وتم استبعادي من القائمة بسبب معاناتي من إجهاد فقط، بدليل عدم مشاركتي في مران الفريق استعدادا لبتروجيت.