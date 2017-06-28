تريزيجية يرفض العودة للأهلي ويتمسك في استكمال مسيرة الإحتراف

لا تزال أزمة عود محمود حسن تريزيجية، إلى صفوف القلعة الحمراء، قائمة حيث أجري مسئولي النادي الأهلي اتصالات هاتفية مع اللاعب لمعرفة وجهة القادمة سواء بالاستمرار في الاحتراف أو العودة من جديد.

كان نادي اندرلخت البلجيكي، قد أعلن مؤخراً ، عن عدم رغبتهم في استمرار تريزيجيه بصفوف الفريق في الموسم المقبل، لاسيما بعد انتهاء فترة إعارته.

وبالرغم من تمسك مسئولي الأهلي بتريزيجية إلا أنه لا يرغب في العودة إلى الأهلي أو مصر عموماً ، ويرغب في استكمال مسيرته الاحترافية.

يذكر أن تريزيجيه يتواجد حاليا في تركيا تمهيداً للانضمام إلى صفوف نادي قاسم باشا لمدة موسم على سبيل الإعارة.