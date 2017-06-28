عرض سعودي لضم السولية في الميركاتو الصيفي

تلقى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز، من أجل الرحيل عن صفوفه القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وطالب اللاعب مسئولي النادي السعودي، بضرورة مخاطبة إدارة النادي الأهلي رسمياً، إذا أرادو الحصول على خدماته.
ودخل السولية اهتمامات حسام البدري الفترة الماضية حيث شارك في اخر مواجهتين لاسيما مواجهة الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
وحصل مسئولو الأهلي على خدمات عمرو السولية ، في الانتقالات الشتوية العام الماضي لمدة 5 مواسم مقابل 11 مليون جنيها مصري.
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