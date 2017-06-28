عرض سعودي لضم السولية في الميركاتو الصيفي

ودخل السولية اهتمامات حسام البدري الفترة الماضية حيث شارك في اخر مواجهتين لاسيما مواجهة الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو الأهلي على خدمات عمرو السولية ، في الانتقالات الشتوية العام الماضي لمدة 5 مواسم مقابل 11 مليون جنيها مصري.