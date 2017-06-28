البدري يلغي المران الأول للفريق بزامبيا .. تعرف على السبب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، إلغاء مران الفريق المسائي، والذي كان من المقرر له في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بزامبيا.

وجاء هذا القرار، خوفاً من إصابة اللاعبين بحالة من الإرهاق لاسيما بعد 12 ساعة من الطيران وتخللها “ترانزيت” مرتين في أديس أبابا وهراري.

كان سيد عبد الحفيظ و سمير عدلي قد وصلوا إلى زامبيا فجر أمس الثلاثاء، للاستقرار على ملاعب التدريب و فندق إقامة البعثة.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.