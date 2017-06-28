معلول: تألقي مع المنتخب يرجع للأهلي .. ومستعدون لزاناكو

أكد على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه واثق من قدرات جميع زملائه في الفريق، من أجل تخطي عقبة فريق زاناكو الزامبي، والفوز عليه ، يوم السبت المقبل.

وأضاف معلول، خلال تصريحات صحفية، هدفنا هو الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل العودة إلى صدارة المجموعة مجدداً، وعدم الدخول في حسابات معقدة للتأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وتابع ظهير الأهلي، لم أشغل ذهني بردود الأفعال عن مستواي مع المنتخب التونسي و الأهلي، بالطبع أي تألق مع المنتخب الوطني أساسه يرجع لتألقي مع الأهلي.