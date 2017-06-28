بعثة الأهلي تصل زامبيا استعدادا لموقعة زاناكو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زامبيا منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت 7 ساعات ، استعدادا لمواجهة زاناكو يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت البعثة، قد غادرت القاهرة في الثانية فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى زامبيا، وترأسها اللواء شرين شمس، وسبقها كلًا من سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة، وسمير عدلي مسئول العلاقات الخارجية بالنادي الاهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف زاناكو المتصدر المجموعة بـ10 نقاط.