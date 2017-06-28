الأهلي يكشف عن المبلغ المعروض للتعاقد مع إسلام محارب

الأهلي يرصد سبعة ملايين جنية لضم إسلام محارب

رصد النادي الأهلي مبلغ محدد من أجل التعاقد مع اللاعب إسلام محارب الذي يتواجد في صفوف نادي سموحة خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن القلعة الحمراء رصدت مبلغ سبعة ملايين جنية لضم محارب.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي النادي الاهلي عقدوا جلسة مع محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة خلال الساعات الماضية من أجل التفاوض حول الصفقة.

وأضاف المصدر بأن إدارة الأهلي عرضت دفع سبعة ملايين جنية لضم محارب، في الوقت الذي طلب فيه عامر الحصول على 20 مليون جنية.

وابدى مسؤولو الاهلي استياء من طلب عامر، حيث تم التلويح بورقة غض النظر عن الصفقة في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطموح المادي لرئيس سموحة.

ويحاول مسؤولو الأهلي التوصل لاتفاق مع فرج عامر خلال الأيام القادمة من أجل ضم محارب، أو صرف النظر عن الصفقة تماماً في حال عدم القبول بالمبلغ المعروض.