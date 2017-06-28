نكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة وموعد إعلانها

الأهلي توصل لاتفاق مع المقاصة وهشام محمد

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع نادي مصر المقاصة للتعاقد مع اللاعب هشام محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع الاهلي أن يصل لاتفاق مع هشام محمد أيضاً حول بنود التعاقد الخاصة به مع القلعة الحمراء من أجل التوقيع على العقود رسمياً.

وسيحصل هشام محمد على مبلغ ثلاثة ملايين جنية في الموسم الواحد، وذلك بعد المفاوضات التي جرت بينه وبين مسؤولي القلعة الحمراء.

وكان الاهلي قد عرض على اللاعب ملبغ مليوني ونصف المليون جنية، إلا أن هشام محمد أصر على مبلغ ثلاثة مليون جنية للموسم الواحد.

ووافق مسؤولو الاهلي على طلب هشام محمد، حيث من المقرر أن يوقع على عقود الانتقال للقلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

وسيتم الإعلان عن انتقال هشام محمد بصورة رسمية إلى الاهلي عقب انتهاء الفريق من مواجهة زاناكو الزامبي مطلع الأسبوع القادم.