الزمالك يغازل صالح جمعة مجدداً

اتصالات من مسؤولي الزمالك مع صالح جمعة

أجرى مسؤولو نادي الزمالك عدد من الاتصالات مع اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي من أجل الحصول على موافقته بشأن الانضمام إلى الفريق.

الزمالك سبق وأن أبدى رغبة في التعاقد مع صالح جمعة من قبل، إلا ان اللاعب فضل البقاء مع الأهلي لحين الحصول على فرصة المشاركة.

وأكد مصدر مقرب من صالح جمعة -رفض ذكر اسمه- لأخبار الأهلي على أن مسؤولي الزمالك أجروا عدد من الاتصالات باللاعب خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن جمعة تلقى اتصالات من أجل استطلاع رأيه حول الانتقال إلى الزمالك في ظل عدم مشاركته مع الأهلي بصورة مستمرة في الموسم الجاري.

إلا أن صالح جمعة رفض الرد بشكل قاطع على مسؤولي الزمالك، مشدداً على ارتباطه بتعاقد مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن صالح جمعة شارك في مبارتي سموحة وإنبي الأخيرتين للأهلي بالدوري المصري، حيث نجح في تسجيل وصناعة عدد من الأهداف خلالهم.