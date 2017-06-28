محمد صلاح “لا يكذب” في فيديو جديد مع ليفربول

صلاح يجيب على أسئلة جماهير ليفربول

نشرت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لمحمد صلاح لاعب الفريق خلال الساعات الماضية.

وجاء المقطع المصور ليجيب خلاله محمد صلاح على عدد من الأسئلة الشخصية التي طرحتها عليه جماهير ليفربول بعد إتمام انتقاله إلى الفريق.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول بصورة رسمية قادماً من روما الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية ليبدأ مسيرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث محمد صلاح في الفيديو عن عدد من الأمور الشخصية الخاصة به كحياته في مصر، فترة الدراسة، بالإضافة إلى رؤيته الخاصة لبعض الأمور.

وظهر طابع الكوميديا على إجابات محمد صلاح، خاصة عندما تحدث عن نفسه وعن أبنته “مكة”، والتي وصفها بأن تمتلك أفضل الأصوات المزعجة.

واختتم صلاح حديثه في الفيديو ساخراً، حيث أكد خلاله على أن أخر كذبة كذبها هي أنه لا يكذب في إجاباته على أسئلة جماهير ليفربول.