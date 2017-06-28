بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وتشيلي 28-6-2017 في كأس القارات

بث مباشر مباراة البرتغال وتشيلي في إطار مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للقارات المقامة حالياً في روسيا.

مشاهدة مباراة البرتغال وتشيلي اليوم 28-6-2017

يدخل المنتخب البرتغالي في صدام قوي أمام نظيره التشيلي مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للقارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلي والبرتغال في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة البرتغال وتشيلي اليوم

يلعب المنتخب البرتغالي في كأس العالم للقارات بصفته بطلاً للقارة الأوروبية في بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت في عام 2016.

واستطاع المنتخب البرتغالي أن يفوز بكأس أمم أوروبا في نسخته الماضية التي أقيمت بفرنسا على حساب أصحاب الأرض بهدف نظيف.

كما يتواجد المنتخب التشيلي في المسابقة بعدما استطاع أن يتوج بطلاً لكوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي في عام 2016.

ونجح المنتخب البرتغالي في التربع على صدارة المجموعة الأولى من كأس العالم للقارات بعدما حصد سبع نقاط متفوقاً على المكسيك صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف.

وفازت البرتغال على روسيا ونيوزيلندا قبل أن تتعادل مع المكسيك لتحل على الصدارة لتلتقي مع وصيف المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي.

ويرغب المنتخب البرتغالي في التقدم نحو المباراة النهائية من أجل التتويج بلقب البطولة في النهاية ليجمع بين ثنائية أوروبا والعالم.

مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال وتشيلي

تواجد المنتخب التشيلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية في البطولة بعدما حصد خمس نقاط فقط، ليحل خلف المنتخب الألماني.

المنتخب التشيلي تعادل في مبارتين أمام ألمانيا وأستراليا بعد أن فاز على الكاميرون في المباراة الافتتاحية، ليجمع نقاطه الخمس التي أدت إلى تأهله.

واستطاع المنتخب التشيلي أن يتأهل لقبل النهائي بصحبة ألمانيا، حيث سيلتقي منتخب الماكينات مع المكسيك في الدور قبل النهائي غداً الخميس.

وبرغب منتخب تشيلي في مواصلة تقدمه في البطولة والصعود إلى المباراة النهائية خاصة أنه يشارك كحامل لقب كأس كوبا أميركا.

مشاهدة مباراة البرتغال وتشيلي بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم للقارات 2018 في منطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة وحصرية.

ومن المقرر ان تنقل مباراة البرتغال وتشيلي على قنوات بي إن سبورتس بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء.