محمد الكواليني معلقاً على مباراة الأهلي وزاناكو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحددت قنوات بي إن سبورتس القطرية، المعلق محمد الكواليني للتعليق على أحداث المباراة.

ويحتاج الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الإفريقية.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يأتي خلفه الأهلي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الوداد في المركز الثالث برصيد 6 نقط، ويتزيل المجموعة القطن بدون رصيد.