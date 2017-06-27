بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك و بتروجت في الدوري المصري

يستضيف ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة بتروجت والزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

يدخل الزمالك هذه المباراة من أجل تحسين نتائجه في البطولة هذا الموسم لاسيما أخر مواجهاته، سواء المحلية إو الإفريقية والتي اختتمها بهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الماضي ، لكن بعد قرار اتحاد كرة القدم تم تأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء 27 يونيو وكان من القرر أيضا إقامة المباراة على ملعب الجيش بالسويس، ولكن قررت لجنة المسابقات نقلها إلى ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش بالسويس .