مدرب الأهلي: سنحسم التأهل أمام زاناكو

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي على الرغبة القوية للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على زاناكو الزامبي السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات بالبطولة.
قبل اللجوء إلى الجولة السادسة والأخيرة
وصرح البدري أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا بشكل جيد للخصم وتعرفوا على نقاط الضعف والقوة في زاناكو.
ويسعى المارد الأحمر لحسم التأهل قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني..
ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتصدر زاناكو المجموعة برصيد 10 نقاط.
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
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