مدرب الأهلي: سنحسم التأهل أمام زاناكو

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي على الرغبة القوية للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على زاناكو الزامبي السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات بالبطولة.

قبل اللجوء إلى الجولة السادسة والأخيرة

وصرح البدري أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا بشكل جيد للخصم وتعرفوا على نقاط الضعف والقوة في زاناكو.