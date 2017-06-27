الأهلي ينهي أزمة سفر لاعبيه إلى زامبيا

الأهلي ينجح في استخراج تصريح سفر سعد سمير والشناوي

نجح مسؤولو النادي الأهلي في استخراج تصريحات السفر الخاصة بالثنائي سعد الدين سمير ومحمد الشناوي لاعبي الفريق.

أكد سمير عدلي المدير الإداري في النادي الأهلي على نجاحه في استخراج تصريحات السفر الخاصة بثنائي الفريق من أجل السفر إلى زامبيا.

ويستعد الاهلي للسفر إلى زامبيا لملاقاة زاناكو يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

ويتواجد سعد سمير والشناوي تحت ذمة القوات المسلحة المصرية في الفترة الحالية مما يستلزم استخراج تصريح سفر من مناطق التجنيد التابعين لها من أجل السفر مع الفريق.

وسيتواجد سمير والشناوي بصحبة الأهلي في رحلته إلى زامبيا بصورة طبيعية بعدما استطاع عدلي استخراج تصريح السفر الخاص بهما.