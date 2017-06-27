الأهلي: أزارو ينتظم في التدريبات بعد العودة من زامبيا

أزارو ينتظم في تدريبات الأهلي بعد العودة من زامبيا

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على انتظام اللاعب وليد أزارو مهاجم الفريق في التدريبات بمجرد عودة بعثة القلعة الحمراء من زامبيا.

وأشار البدري إلى أنه فضل منح أزارو فترة راحة من التدريبات لمدة أسبوع، إلى جانب أسبوعين آخرين كان قد حصل عليهما قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

وتعاقد الاهلي مع أزارو بصورة رسمية خلال الأيام القليلة الماضية إلا انه لم يشارك في أي تدريب مع بقية لاعبي القلعة الحمراء.

وعاد أزارو إلى المغرب بعد تواجده في القاهرة للخضوع للكشف الطبي، وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المتعلقة به في بلاده قبل الانتقال لمصر.

وشدد البدري على أن أزارو سيعود إلى القاهرة للتواجد في تدريبات الاهلي بمجرد عودة الفريق من زامبيا حيث ملاقاة فريق زاناكو في دوري أبطال افريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع زاناكو يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.