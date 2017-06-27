زفاف رمضان يتسبب في أزمة بمران الأهلي

تأخر مران الأهلي بسبب زفاف رمضان صبحي

شهد مران النادي الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء تأخر عدد كبير من لاعبي الفريق عن الحضور في الموعد المحدد.

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن خوض لاعبيه لتدريبهم في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن لاعبو الأهلي من الحضور للمران في الموعد المحدد مما تسبب في أزمة لعدم إمكانية بداية المران بالعدد الموجود وقتها.

واضطر البدري للانتظار لحين اكتمال عدد اللاعبين إلا أنه ألتمس العذر لهم بسبب تواجدهم في حفل الزفاف حتى وقت متأخر.

وشهد المران عودة شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما خاض مراناً منفرداً أمس الأثنين بسبب ارتباطه بحفل زفاف شقيقته على رمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لملاقاة زاناكو الزامبي يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.