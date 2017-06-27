3 مستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة زاناكو

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زاناكو الزامبي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي عن قائمة فريقه استعداداً لملاقاة زاناكو الزامبي في دوري الأبطال الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع زاناكو يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر البدري استبعاد كلاً من حسين السيد، عماد متعب وميدو جابر من قائمة الأهلي للمباراة والتي تتكون من 22 لاعباً.

وسيعتمد البدري خلال المباراة على ثنائي هجومي فقط مكون من عمرو جمال وجونيور أجايي في ظل إصابة مروان محسن وهروب سليماني كوليبالي.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، محمد هاني، سعد الدين سمير، صبري رحيل

خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، عمرو السولية، أحمد حمودي، صالح جمعة

خط الهجوم: عمرو جمال، جونيور أجايي.