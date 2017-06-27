إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك أمام بتروجيت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجيت

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة بتروجيت بالدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع بتروجيت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر إيناسيو إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك خاصة أنه يرغب في إراحة عدد من اللاعبين خوفاً من تعرضهم للإرهاق والإصابات.

وينوي إيناسيو إبعاد علي جبر، باسم مرسي، حسني فتحي وطارق حامد عن تشكيل الزمالك خلال المباراة التي ستجمعه مع بتروجيت.

ومن المتوقع ان يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح و محمود حمدي “الونش” ومحمد مجدي وشوقي السعيد.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد توفيق ومحمود شيكابالا.

خط الهجوم: ستانلي وحسام باولو.