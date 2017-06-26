صور.. حفل زفاف رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

ظهر رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وحبيبة إكرامي إبنة إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق بحفل زفافهم الليلة.

وسينطلق الحفل بعد قليل وسط الأقارب والأصدقاء وزملاء رمضان في الأهلي وصفوف المنتخب.

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ومن المقرر أن يتجه رمضان صبحي بصحبة زوجته إلى لندن خلال الفترة المقبلة، في ظل استعداد اللاعب لبداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وينوي رمضان صبحي أن يمنح الفرصة لزوجته في إكمال دراستها في إنجلترا خلال الفترة المقبلة، في ظل إقامته شبه الدائمة هناك خلال الفترة الحالية.