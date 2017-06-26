تعثر مفاوضات البدري للتجديد للأهلي

البدري يطلب 100 ألف جنية “زيادة” عن عرض طاهر

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع حسام البدري المدير الفني للفريق من أجل التوقيع على عقود التجديد للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان طاهر قد أتفق مع البدري على تجديد التعاقد بين الطرفين خلال الفترة الحالية مع تعديل راتب المدير الفني في العقد الجديد.

وقرر مجلس إدارة الأهلي الاستقرار على دفع مبلغ 400 ألف جنية شهرياً كراتب للبدري، وهو ما لم يرضي المدير الفني للقلعة الحمراء.

وطلب البدري الحصول على مبلغ 500 ألف جنية شهرياً، مما أدى إلى توقف المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة الحالية.

وأكد طاهر في حديثه مع البدري على نيته رفع الطلب إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء من أجل البت فيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي تعاقد البدري مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما وقع على عقد سابق يمتد لمدة موسم واحد فقط.