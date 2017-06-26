تريزيجيه على أعتاب الانتقال للدوري التركي

قاسم باشا قد يفوز بخدمات تريزيجيه

أكدت تقارير إعلامية بلجيكية على اقتراب اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” من حسم وجهته المقبلة بصورة رسمية خلال الأيام المقبلة.

موقع وال فوت البلجيكي أكد على أن الوجهة المقبلة لتريزيجيه ستكون نحو الدوري التركي، في ظل عدم وجود النية لبقاءه في الدوري البلجيكي.

وبات نادي قاسم باشا التركي هو الأقرب للحصول على خدمات تريزيجيه خلال الفترة المقبلة في ظل رغبته في ضم اللاعب.

وقد يضم قاسم باشا، تريزيجيه، على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب نهائياً بعد نهاية فترة الإعارة.

وبات تريزيجيه خارج أسوار أندرلخت بصورة رسمية بعدما أعلن مسؤولي الفريق عن عدم رغبتهم في بقاء اللاعب خلال الموسم المقبل.