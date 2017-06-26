عرضان إنجليزيان لحجازي.. والأهلي يعلن موقفه

الأهلي يطلب من حجازي تأجيل مناقشة العروض الإنجلزية

تلقى اللاعب أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي عرضين من ناديي وست برومتش ألبيون وهال سيتي الإنجليزيين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع حجازي خلال الساعات الماضية من أجل مناقشة أمر العروض الإنجليزية المقدمة له.

وطلب عبد الحفيظ من حجازي ضرورة تأجيل مناقشة العروض الإنجليزية المقدمة له في الفترة الحالية ودم مفتاحة إدارة القلعة الحمراء.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة حسم النادي الأهلي لموقفه في بطولة دوري أبطال افريقيا أولاً قبل مناقشة أمر العروض الإنجليزية.

وتلقى حجازي عرضين من هال ووست برومتش بصورة شفهية، حيث لم يتم إرسال أي عروض رسمية إلى إدارة النادي الأهلي حتى الآن.

ويستعد الاهلي لملاقاة زاناكو الزامبي يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.