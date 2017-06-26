طاهر يحضر حفل زفاف رمضان وشقيقة إكرامي

محمود طاهر يحضر زفاف رمضان صبحي

قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حضور حفل زفاف رمضان صبحي لاعب الفريق السابق على شقيقة اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف اليوم الخميس في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بحضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

وينوي طاهر التواجد في حفل الزفاف خاصة بعدما تلقى دعوة من رمضان صبحي وشريف إكرامي الذي حصل على راحة من تدريبات الفريق اليوم الأثنين.

وقرر طاهر تلبية دعوة إكرامي ورمضان من أجل حضور الزفاف، حيث سيتوجه إلى الفندق مساء اليوم الخميس مع بقية لاعبي الفريق والجهاز الفني.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد في الفترة الحالية لملاقاة زاناكو الزامبي يوم السبت القادم في إطار مباريات دوري الأبطال الأفريقي.