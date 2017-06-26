إكرامي راحة من تدريبات الأهلي بسبب “زفاف رمضان”

راحة لإكرامي من تدريبات الأهلي

حصل اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأثنين في ظل انشغاله بزفاف شقيقته.

ومن المقرر ان يتم حفل زفاف شقيقة إكرامي على رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وستوك سيتي الحالي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويقام حفل الزفاف في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة مساء اليوم الأثنين بحضور لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني.

وطلب إكرامي الحصول على راحة من التدريبات اليوم الأثنين في ظل انشغاله بالأمور الخاصة بحفل الزفاف وهو ما وافق عليه الجهاز الفني للأهلي.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة زاناكو الزامبي يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.