حجازي مطلوب في الدوري السعودي

الأهلي السعودي يطلب ضم أحمد حجازي

يرغب النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية على رغبة النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع حجازي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن زيادة عدد اللاعبين الاجانب في قوائم الأندية السعودية بداية من الموسم المقبل أدى لرغبة الفريق في التعاقد مع حجازي.

وقام اتحاد الكرة السعودي برفع عدد الأجانب في صفوف الاندية السعودية إلى ستة لاعبين بداية من الموسم المقبل بدلاً من أربعة.

وأكدت صحيفة المدينة السعودية على أن مسؤولي الأهلي السعودي اتصلوا بحجازي من أجل التفاوض معه حول الانتقال إلى الراقي.

وأبلغ حجازي مسؤولي أهلي جدة بضرورة إرسال عرضاً رسمياً إلى إدارة القلعة الحمراء من أجل التفاوض حول الانتقال.