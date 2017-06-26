كوليبالي على أعتاب الدوري الألماني

كوليبالي يخضع للاختبار في ناد درجة ثالثة بألمانيا

يخضع الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النادي الأهلي السابق والهارب منه خلال الفترة الماضية للاختبار بأحد أندية ألمانيا.

وحسب ما أكدته صحيفة نيو أوزنابروكر زايتونج الألمانية، فإن كوليبالي يخضع للاختبار خلال الفترة الحالية في نادي شبورتفرويندة الألماني.

وينشط نادي شبورتفرويندة في دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، حيث يخضع حالياً للاختبار في صفوف الفريق تمهيداً للانتقال إليه.

وأكدت الصحيفة على أن كوليبالي شارك في مباراة ودية مع الفريق إلى جانب سبعة لاعبين آخرين خضعوا للاختبار خلالها.

وسبق لكوليبالي أن هرب من صفوف الأهلي خلال الأيام الماضية قبل أن يصدر عدد من التصريحات والبيانات ضد القلعة الحمراء.

وقامت إدارة الأهلي بشكوى كوليبالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل منع اللاعب من الانتقال إلى أي ناد آخر.