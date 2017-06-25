“رمضان صبحي” يستعد لإقامة حفل زفافه على حبيبة إكرامي.. غدًا

يستعد رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر، وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، لإقامة حفل زفافه، على حبيبة ابنة إكرامي الشحات، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، المقرر له غدًا الاثنين، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ويقضى رمضان صبحى إجازة قصيرة بعد انتهاء الدورى الإنجليزى، على أن يعود قريباً لبدء فترة الإعداد مع فريق ستوك سيتى.

كان رمضان، قد انضم إلى قائمة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة خلال مواجهة تونس، التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2019.