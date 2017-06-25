المسابقات: الكاف سبب “تعطيل” استكمال مباريات الدوري

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة الدوري الممتاز شهدت ولا تزال موسما استثنائيا نظرا لقيام الاتحاد الإفريقي للعبة، بإدخال تعديل على نظام بطولات الأندية بإقامة دوري المجموعات في دور الـ 16 بدلا من دور الـ8 وهو ما جعل مواعيد مبارياته في شهري مايو ويونيو بدلا من سبتمبر كما كان معتادا من قبل.

وأضكد حسين، أن هذا التعديل تواكب مع موسم إقامة نهائيات الأمم الافريقية وهو ما زاد من صعوبة موقف المسابقات المحلية، حيث استتبع ذلك إجراء توقفات عليها تم تنفيذها رغما على الجميع .

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أن هذه التوقفات أعقبت تأجيل 4 مباريات للزمالك في أول 5 أسابيع من عمر المسابقة التي انطلقت في 15 سبتمبر الماضي نظرا لوصوله إلى الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأندية الإفريقية الموسم الماضي ، وذلك خلال الفترتين من 18 وحتى 24 سبتمبر ومن 15 حتى 22 أكتوبر الماضيين.

وأشار عامر، أيضا إلى أن بقية التوقفات التي شهدتها المسابقة كان لابد منها حيث حدثت جميعها نتيجة الارتباط بالأجندة الدولية والمسابقات الإفريقية، فتوقف الدوري 9 أيام من أجل مباراة الكونغو و 10 أيام بسبب مباراة غانا في تصفيات كأس العالم ، إضافة إلى توقفها في الفترة من 29 ديسمبر حتى 5 فبراير من أجل نهائيات الأمم الإفريقية ثم من 6 إلى 12 فبراير بسبب مباراة السوبر في الإمارات ، مشيرا إلى أن 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وسموحة والمصري بدأت موسمها الإفريقي الجديد من 10 مارس بجولتي ذهاب وعودة يومي 11 ، 17 ، كما شهد الشهر أيضا توقفا للأجندة الدولية للمنتخب خلال الفترة من 20 حتى 28 منه.

وفي شهر إبريل، توقفت المسابقة لإقامة مباراتي جولة افريقية للأندية يومي 7 ، 14 .. وفي مايو أقيمت جولتان في دور المجموعات لبطولة الأندية الإفريقية في الفترة من 13 حتى 23 ، فيما أقيمت خلال شهر يونيو جولة افريقية أيام 2 و 3 و 4 استتبعها معسكر المنتخب لمباراة تونس حتى 13 يونيو ضمن الأجندة الرسمية، ثم جولة إفريقية يومي 20 و 21 .

وأوضح أن شهر يوليو سيشهد جولتين افريقيتين في 30 يونيو ، 1 ، 2 يوليو ثم 7 ، 8 ، 9 .. الأمر الذي لم نتمكن خلال المدة من 2 يونيو وحتى 9 يوليو من إقامة سوى أسبوعين فقط ( 31 و 32 ) من الدوري.

وقال رئيس لجنة المسابقات أن هذا الإسبوع تعرضت الكرة المصرية لهزة عنيفة نتيجة خسارة كل فرقها في البطولات الافريقية، وكان يجب أن نقف بجوارها حفاظا على تمثيل الكرة المصرية في افريقيا، وهو ما استوعبته جيدا الأندية الأخرى التي كان من المقرر أن تواجه ممثلي مصر في البطولات الافريقية ، فتم ترحيل مبارياتها لهذا الأسبوع كواجب من جانبنا تجاه أي فريق يمثل الكرة المصرية.

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته بأنه رغم كل ذلك قامت اللجنة بإعلان 30 أسبوعا مع بداية المسابقة لأول مرة ، فيما آثر عدم الإعلان عن الأسابيع الأربعة الأخيرة لأنها جولات حساسة تتطلب مزيدا من تكافؤ الفرص ، وللتذكرة فإن الموسم الماضي انتهى بالمباراة النهائية لكأس مصر في 8 أغسطس .