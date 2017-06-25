بالفيديو.. مرتضى يعلق على سرقة بيانات الأعضاء.. ويتوعد اللاعبين

هنأ مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن النادي أصبح “كله بركة”، بعدما كان “كله نجاسة”.

ووجه مرتضى، الشكر للثنائي خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الموافقة على قرار تأجيل مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره بتروجيت، بسبب حالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين.

كما حرص رئيس الزمالك، على توجيه الشكر لإدارة نادي بتروجيت على موافقتها على تأجيل المباراة.

وتطرق مرتضى منصور، لأزمة تسريبات بيانات أعضاء النادي التي وقعت داخل أروقة القلهة البيضاء، قائلًا، “ده عيل حرامي دفع رشوة عشان يسرق البيانات”، وأتقدم بالاعتذار لكل أعضاء النادي على ماحدث، مضيفًا، سأجتمع مع وزير الداخلية عقب انتهاء إجازة العيد، للقبض عليه.

وعن تجهيزات الفريق الكروي الأول، “أكد مرتضى قائلًا، ” اللاعيبة شافت مني يوم ماشفهوش قبل كده، واللاعب اللى مش قادر واللي بيفكر ف عرضه همشيه، يجبلي جنيه وهمشيه”.